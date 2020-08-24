Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о госгарантиях по кредитам

Верховная Рада уже на следующей неделе может рассмотреть законопроект о механизме государственных портфельных гарантий в размере 80%, который упростит доступ малого и микробизнеса к получению банковских кредитов.

Об этом рассказала заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Банковский залог - это один из крупнейших барьеров, который не позволяет бизнесу быстро и просто получить кредит. Я надеюсь, что во вторник в парламенте будет принят закон, который разрешит кредиты для малого и микробизнеса, для которого государство будет гарантировать 80% кредитного портфеля. Это означает, что за также займом не надо будет вносить большой залог. Это будет следующим шагом, который позволит нам сделать доступность финансирования", - сказала Ковалив.

Она отметила, что базовой вещью для успеха бизнеса является образование. В этом направлении создано несколько образовательных проектов для ветеранов АТО.

Кроме этого, Минэкономики запускает в 17 областных центрах школы и учебные программы для предпринимателей, возможно, в рамках этого обучения будут созданы и отдельные группы для ветеранов-предпринимателей.