Лукашенко эвакуировали из Дворца Независимости. Обратно президент прилетел в бронежилете

Белорусского президента Александра Лукашенко эвакуировали из Дворца Независимости, который является его резиденцией. Обратно глава государства вернулся в бронежилете и с автоматом.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Telegram-канал NEXTA Live.

"Эвакуация Лукашенко из Дворца началась прямо в эти минуты (18:54). Если вы находитесь возле оцепления — то у диктатора есть все шансы УСЛЫШАТЬ ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ", — говорится в сообщении NEXTA Live.

По данным NEXTA Live, Лукашенко покинул дворец на вертолете. Радые Свабода сообщало, что ситуация возле Дворца Независимости напряженная: люди подходят к цепочке ОМОНа, кричат ​​солдатам: "Опустите щиты, вы принесли присягу"! Силовики молчат. Корреспондент Радые Свабода насчитал как минимум три водомета.

Позже Telegram-канал Пул первого сообщил, что Лукашенко прилетел во Дворец Независимости, а не эвакуировался оттуда, как сообщали ранее. На опубликованных кадрах у него в руках винтовка.

В 20:28 NEXTA сообщает, что Лукашенко прилетел во Дворец Независимости в бронежилете и с автоматом. Появилось видео с белорусским президентом на борту вертолета. Также в NEXTA заметили, что рядом с Лукашенко его 15-летний сын — и он тоже в бронежилете и с оружием.

В стране проблемы с интернетом. Центр Минска начали полностью блокировать. Местные власти уже закрыли на вход и выход станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы. При этом в центре Минска, несмотря на дождь, собирается все больше людей.

На фоне протестов в город стянули военные грузовики, автозаки и другую спецтехнику силовиков.

Тысячи белорусов, которые вышли на акцию, требуют отставки Лукашенко, наказания для силовиков, избивавших и пытавших мирных демонстрантов, а также проведения новых выборов президента.