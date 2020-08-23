В центре Минска на протесты вышли более 100 тысяч человек

В центре Минска на протесты против президента Беларуси Александра Лукашенко вышли более 100 тысяч человек.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на TUT.by.

23 августа в столице Беларуси более 100 тыс. человек вышли на акции протеста против режима Александра Лукашенко.

Протестующие заняли всю площадь Независимости, проезжую часть, площадку у Мингорисполкома и здания метрополитена. Скандируют "Уходи!" и "Жыве Беларусь". Городские власти на всю громкость включили песню "Первым делом самолеты".

Параллельно тысячи людей участвуют в акциях протеста, которые проходят в регионах страны.

Протестующие требуют освободить всех политических заключенных, судить виновных в пытках и убийствах, а также отставки Лукашенко. Министр обороны РБ Виктор Хренин сказал протестующим, что "В случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах (у стеллы) вы будете иметь дело уже не с милицией, а армией".

TUT.by сообщало, что их корреспондента задерживали военные. После совещаний в течение нескольких минут его отпустили, с указом не возвращаться, а то задержат окончательно. Получается, что правом на задержание, помимо милиции и еще кучи ведомств, теперь обладает еще и армия.

На площади Независимости присутствует съемочная группа без опознавательных знаков. Оператор и человек с микрофоном опрашивают присутствующих. На вопрос одного парня, с какого они телеканала, мужчины ответили: "С российского".

На здании исполкома включился громкоговоритель: он призывает собравшихся на площади Независимости (а это менее тысячи человек) разойтись. Проход к Дому правительства и памятник Ленину обнесены металлическими заграждениями. Силовики стянули к дому правительства большое количество грузовиков и автобусов. На одной из улиц Минска замечены водометы.