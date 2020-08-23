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Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. Состояние тяжелое

Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. Состояние тяжелое

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась Covid-19 и на данный момент находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!", – написала Сорока. 

Также в СМИ появилась информация, что кроме Тимошенко, коронавирус выявили у ее дочери Евгении с мужем Артуром Чечеткиным. Однако представители лидера "Батькивщины" об этом не сообщают.

Тимошенко (46) коронавірус (3209)


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