Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. Состояние тяжелое
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась Covid-19 и на данный момент находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока в Facebook, передает БизнесЦензор.
"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!", – написала Сорока.
Также в СМИ появилась информация, что кроме Тимошенко, коронавирус выявили у ее дочери Евгении с мужем Артуром Чечеткиным. Однако представители лидера "Батькивщины" об этом не сообщают.
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