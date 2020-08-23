Журналистов не допустят в кулуары Рады с сентября из-за ситуации с COVID-19

Журналисты должны были вернуться к работе в кулуарах Верховной Рады с началом новой пленарной сессии 1 сентября. Но ухудшение эпидемиологической ситуации вынудило руководство парламента отказаться от этой идеи.

Об этом сообщает Интерфакс, передает БизнесЦензор.

Председатель Рады Дмитрий Разумков отметил, что когда ситуация с пандемией коронавируса улучшиться, журналисты смогут вернуться на работу в кулуары Верховной Рады.

"Мы с вами неоднократно об этом говорили. Мы надеялись, что у нас будет уменьшение количества заболевших, однако вы видите, что за последнюю неделю за 2 тысячи заболевших в день перевалил показатель. Если честно, надеялись, что с началом пленарной сессии (с 1 сентября 2020) мы сможем вернуться к допуску журналистов в кулуары, но пока что держим паузу, потому что вы сами видите статистику", – сказал Разумков в воскресенье в ходе брифинга у здания Верховной Рады.