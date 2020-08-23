Зеленский призвал Турцию отменить дополнительные пошлины
Президент Владимир Зеленский призвал президента Турции исключить Украину из списка стран, для которых применяются дополнительные пошлины и соблюдать паритетные условия двусторонней торговли.
Об этом сообщает пресс-служба офиса Президента, передает БизнесЦензор.
"Только в апреле-июне этого года дополнительные таможенные ставки были применены к более 1400 товарным позициям. Это негативно влияет на экспорт нашей металлургии, легкой и кондитерской промышленности", – сказал Президент Украины.
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ сообщил, что немедленно поручит проработать этот вопрос с соответствующими ведомствами Турецкой Республики.
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