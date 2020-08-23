Акция протеста в центре Минска завершилась без задержаний

У Дома правительства в Минске завершилась очередная массовая акция протеста.

Об этом сообщает Интерфакс, передает БизнесЦензор.

По оценке СМИ, в митинге приняли участие около 3 тыс. человек. Все прошло мирно, задержаний не было.

По информации очевидцев, участники акции пели и танцевали народные танцы. Прежде чем собраться у Дома правительства, протестующие прошли колонной по проспекту Независимости.

Как сообщалось, перед протестующими выступила член координационного совета оппозиции, соратница экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова. Она выступила за сохранение мирного характера акций.

Также на площади был замечен еще один член координационного совета оппозиции, экс-директор Купаловского театра Павел Латушко. Общаясь с протестующими, он отметил, что "никто не собирается свергать действующую власть насильственным методом".

В Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Сотни пострадали при задержаниях. Четыре человека погибли. К настоящему времени не известно о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов, применивших чрезмерное насилие при задержаниях.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.