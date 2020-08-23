Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины, передает БизнесЦензор.

"В палитре нашего мира существует множество цветов. И в каждом уголке планеты, согласно традициям, одинаковые цвета символизируют разное. Однако все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это — синий и жёлтый. Цвета украинского флага. Цвета украинского государства. Цвета украинской души. Наш флаг вызывает радость и гордость. Он всегда сопровождает нас в исторические для страны моменты", – говорится в поздравлении президента.

Зеленский отметил, что флаг Украины символизирует мирное голубое небо и золотую плодородную землю. И попросил украинцев вывесить флаг Украины со своего окна, либо повязать на руку сине-желтую ленту.

"Просто про себя, в душе, попросите у Бога процветания для нашей страны. С Днем Государственного флага!", – сказал глава государства.