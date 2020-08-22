Власти Киева предупредили об ограничении движения транспорта в День Независимости
В понедельник, 24 августа, в связи с празднованием в Киеве 29-й годовщины Независимости Украины в центральной части города будет ограничено движение транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, передает БизнесЦензор.
Так, с 16:00 23 августа и до окончания празднования 24 августа в местах проведения мероприятий и на прилегающих улицах будет запрещено движение транспортных средств.
В частности, движение ограничат на таких улицах:
- улица Трехсвятительская (от улицы Костельной до Михайловской площади);
- Михайловская площадь;
- улица Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади);
- улица Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда);
- улица А. Тарасовой;
- улица Софиевская (от Михайловского переулка до улицы Владимирской);
- улица Владимирская (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской);
- Софийская площадь;
- Рыльский переулок;
- улица Большая Житомирская (от улицы Владимирской до Михайловской площади);
- улица Десятинная.
Также 24 августа с 8:00, в связи с проведением массовых мероприятий, будут перекрыты:
- часть ул. Владимирской (возле парка им. Т. Г. Шевченко);
- бульвар им. Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади);
- ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади);
- Владимирский проезд;
- ул. Костельная;
- ул. Прорезная;
- ул. Б. Хмельницкого (на участке от ул. Владимирской до ул. Крещатик);
- площадь Бессарабская;
- ул. Крещатик (на отрезке от площади Европейской до пл. Бессарабской);
- площадь Европейская;
- Владимирский спуск (на отрезке от площади Почтовой до Европейской площади);
- ул. Городецкого (на участке от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой).
Перекрытие улиц продолжиться до завершения мероприй.
Кроме того, с начала движения 24 августа и до окончания мероприятий общественный транспорт будет курсировать с изменениями.
Будь ласка, зачекайте...
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