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Власти Киева предупредили об ограничении движения транспорта в День Независимости

Власти Киева предупредили об ограничении движения транспорта в День Независимости

В понедельник, 24 августа, в связи с празднованием в Киеве 29-й годовщины Независимости Украины в центральной части города будет ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, передает БизнесЦензор.

Так, с 16:00 23 августа и до окончания празднования 24 августа в местах проведения мероприятий и на прилегающих улицах будет запрещено движение транспортных средств.

В частности, движение ограничат на таких улицах:

  • улица Трехсвятительская (от улицы Костельной до Михайловской площади);
  • Михайловская площадь;
  • улица Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади);
  • улица Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда);
  • улица А. Тарасовой;
  • улица Софиевская (от Михайловского переулка до улицы Владимирской);
  • улица Владимирская (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской);
  • Софийская площадь;
  • Рыльский переулок;
  • улица Большая Житомирская (от улицы Владимирской до Михайловской площади);
  • улица Десятинная.

Также 24 августа с 8:00, в связи с проведением массовых мероприятий, будут перекрыты:

  • часть ул. Владимирской (возле парка им. Т. Г. Шевченко);
  • бульвар им. Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади);
  • ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади);
  • Владимирский проезд;
  • ул. Костельная;
  • ул. Прорезная;
  • ул. Б. Хмельницкого (на участке от ул. Владимирской до ул. Крещатик);
  • площадь Бессарабская;
  • ул. Крещатик (на отрезке от площади Европейской до пл. Бессарабской);
  • площадь Европейская;
  • Владимирский спуск (на отрезке от площади Почтовой до Европейской площади);
  • ул. Городецкого (на участке от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой).

Перекрытие улиц продолжиться до завершения мероприй.
Кроме того, с начала движения 24 августа и до окончания мероприятий общественный транспорт будет курсировать с изменениями.

Автор: 

День Незалежності (30) Київ (4669)


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