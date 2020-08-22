БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1755 відвідувачів онлайн
Новини
2 337 0

Албания и Черногория вошли в "красную" зону для украинских туристов

Албания и Черногория вошли в

Министерство здравоохранения Украины в обновленном списке стран "красной" и "зеленой" зон по уровню заболеваемости COVID-19 внесло Албанию и Черногорию в "красную" зону для украинских туристов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма, передает БизнесЦензор.

Ведомство отмечает, что Болгария, Египет, Турция и Хорватия по-прежнему находятся в "зеленой" зоне.

Госагентство напоминает, что после возвращения и стран "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложении "Дий вдома". Досрочное прекращении самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста. 

Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины. Иностранцам обязательно иметь страховой полис, покрывающий COVID-19.

Автор: 

Албанія (33) МОЗ (1438) туризм (786) Чорногорія (44) коронавірус (3209) Держагентство розвитку туризму (21)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 