Албания и Черногория вошли в "красную" зону для украинских туристов

Министерство здравоохранения Украины в обновленном списке стран "красной" и "зеленой" зон по уровню заболеваемости COVID-19 внесло Албанию и Черногорию в "красную" зону для украинских туристов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма, передает БизнесЦензор.

Ведомство отмечает, что Болгария, Египет, Турция и Хорватия по-прежнему находятся в "зеленой" зоне.

Госагентство напоминает, что после возвращения и стран "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложении "Дий вдома". Досрочное прекращении самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины. Иностранцам обязательно иметь страховой полис, покрывающий COVID-19.