В МВФ не смогли назвать дату миссии для выделения второго транша для Украины

Международный валютный фонд намерен продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by, однако дата следующего визита миссии Фонда, который предваряет выделение нового транша по программе пока что не назначена.

Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает БизнесЦензор со ссылкой на Громадське.

"Дискуссии по выполнению параметров и показателей (кредитной) программы продолжаются, дата начала работы миссии МВФ относительно первого пересмотра программы пока еще не определена", – сказал Люнгман.

По словам представителя МВФ, сейчас продолжается дискуссия с правительством относительно сроков проведения реформ, которые являются условиями для получения Украиной денег от Фонда, а также экономической и финансовой политики государства. Среди них – завершение реформы таможенной и налоговой служб, утверждение плана работы с неработающими кредитами в банковской системе и тому подобное.

"Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала тем критериям, на которых основан Меморандум об экономической и финансовой политике, и чтобы содержание и временные рамки плана реформ были как можно понятнее. Именно по этим вопросам и продолжаются дискуссии", – добавил Люнгман.

Как сообщалось, 10 июня совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года. Планируется, что по итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще по SDR500 млн, а по итогам двух пересмотров в следующем году – суммарно еще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).

Однако ожидавшийся в июле визит миссии МВФ в Украину не состоялся. По данным СМИ, МВФ мог "заморозить" программу помощи Украине посли отставки главы Нацбанка Якова Смолия, который заявил о давлении со стороны властей на независимость НБУ.