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Лукашенко объявил о прекращении работы бастующих предприятий

Лукашенко объявил о прекращении работы бастующих предприятий

Захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко заявил, что предприятия, объявившие забастовку в знак протеста против фальсификации результатов выборов и применения насилия к демонстрантам, должны быть закрыты.

Об этом Лукашенко заявил на митинге в свою поддержку в Гродно, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"Я прошу губернаторов, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать, не заставляйте – не надо… Но, если предприятие не работает, с понедельника – замок на ворота. Остановим, люди остынут. Разберемся, кого пригласить на это предприятие", – сказал Лукашенко.

Как сообщалось,13 августа рабочие белорусских предприятий провели митинги с требованием остановить насилие в отношении протестующих и провести повторные президентские выборы. На следующий день к ним присоединились еще несколько организаций. Тогда забастовку объявили крупнейшие предприятия страны: БелАЗ, МАЗ, "Беларуськалий", "Гродно Азот", Минский завод колесных тягачей и другие.


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Минуточку....президент Беларуси всего лишь гарант Конституции. Останавливать то или иное предприятие вне его полномочий. Тем более, если оно имеет негосударственную форму собственности.
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23.08.2020 10:08 Відповісти

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