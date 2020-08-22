Лукашенко объявил о прекращении работы бастующих предприятий

Захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко заявил, что предприятия, объявившие забастовку в знак протеста против фальсификации результатов выборов и применения насилия к демонстрантам, должны быть закрыты.

Об этом Лукашенко заявил на митинге в свою поддержку в Гродно, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"Я прошу губернаторов, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать, не заставляйте – не надо… Но, если предприятие не работает, с понедельника – замок на ворота. Остановим, люди остынут. Разберемся, кого пригласить на это предприятие", – сказал Лукашенко.

Как сообщалось,13 августа рабочие белорусских предприятий провели митинги с требованием остановить насилие в отношении протестующих и провести повторные президентские выборы. На следующий день к ним присоединились еще несколько организаций. Тогда забастовку объявили крупнейшие предприятия страны: БелАЗ, МАЗ, "Беларуськалий", "Гродно Азот", Минский завод колесных тягачей и другие.





