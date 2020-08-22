Суд арестовал двух подозреваемых по делу хищения 78 миллионов в "Киевзеленстрое"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрел меру пресечения для двух подозреваемых по делу хищения 78 млн грн при закупке техники для коммунального объединения "Киевзеленстрой" в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой внесения залога.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, залог для бывшего внештатного советника руководителя "Киевзеленстроя" установлен в размере 21,02 млн грн, для еще одного подозреваемого – 8 млн грн, передает БизнесЦензор.

В случае внесения залога на подозреваемых возложен ряд процессуальных обязанностей, в том числе воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном производстве и сдать на хранение паспорта для выезда за границу.

Как сообщалось, детективы НАБУ 20 августа сообщили 7 лицам о подозрении в хищении почти 78 млн грн местного бюджета Киева при закупке специальной техники для коммунального объединения "Киевзеленстрой". Бывший внештатный советник гендиректора КО "Киевзеленстрой" и частный предприниматель были задержаны.

По данным следствия, в ноябре 2016 года - декабре 2017 года "Киевзеленстрой" объявил тендеры на закупку специальной техники для содержания зеленых насаждений районов столицы. При проведении закупки бывший внештатный советник генерального директора КО "Киевзеленстрой" организовал коррупционную схему по предварительному сговору с другими лицами "Киевзеленстроя", благодаря чему фактически обеспечил победу в тендерах двух предопределенных компаний, которые поставили технику по завышенным ценам. Согласно заключению эксперта, в результате "Киевзеленстрою" нанесено 77,9 млн грн убытков.

Следствие выяснило, что часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перенаправили на счета иностранных компаний, а оттуда – на подконтрольную участникам схемы компанию, зарегистрированную в Италии.