Импорт автомобилей в Украину упал за полгода на 36%

В первом полугодии 2020 года в Украину в режиме импорта было ввезено 193,5 тыс. легковых автомобилей, что на 36% меньше, по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает отраслевое объединение "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Из общего количества ввозимых автомобилей новыми были только 37,6 тыс. авто, что на 1,4% меньше, чем в первом полугодии 2019 года. В то же время импорт бывших в употреблении авто составил 155,9 тыс. штук, сократившись на 41%.

При этом на закупку новых легковых автомобилей импортеры потратили $726 млн, а на приобретение за рубежом старых машин – $737,8 млн.

Таким образом, средняя стоимость импортируемого в этом году нового автомобиля выросла до $19,3 тыс., тогда как годом ранее она составляла $ 18,9 тыс., а средняя таможенная стоимость бывшей в употреблении иномарки увеличилась на $1,1 тыс. – до $4,7 тыс.

В разрезе стран крупнейшим поставщиком новых легковых автомобилей в Украину остается Япония. За шесть месяцев с начала года из Японии ввезли 8 745 авто. На втором месте поставки из Китая – 5 736 штук. Замыкает тройку основных поставщиков новых легковых авто Румыния с показателем 5 351 новых машин.

Подержанные автомобили чаще всего покупали в Германии. С января по июнь из ФРГ в Украину импортировали 38 991 легковой автомобиль, бывший в эксплуатации. За то же время из США импортировали 32 076 б/у авто, на третьем месте Франция, из которой в Украину прибыло 14 218 бывших в употреблении легковых автомобилей.