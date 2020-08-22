Собственник мессенджера Viber закрыл свой офис в Беларуси

Разработчик мессенджера Viber перевел своих сотрудников в Минске на дистанционную форму работы из-за риска захвата офиса и рассматривает вопрос прекращения инвестирования в белорусскую экономику.

Об этом гендиректор Rakuten Viber Джамел Агауа рассказал в интервью журналу Forbes, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"На прошлой неделе мы узнали, что некоторые офисы компаний (в Минске, – ред.), таких как Uber и "Яндекс", были захвачены вооруженными людьми. Незамедлительно мы решили закрыть свой офис. Он был открыт, но в нем работало около 15-20% от обычного количества людей из-за коронавируса", – сказал глава компании.

"Мы решили незамедлительно закрыть наш офис в Минске и попросить людей работать удаленно. Потому что наш офис очень близко к офисам Uber и "Яндекс", – добавил Агауа.

Гендиректор Rakuten Viber отметил, что с начала протестных акций в Минске было задержано двое сотрудников разработчика.

"Один просто находился рядом с местом, где арестовывали других, и его забрали с остальными. Другой был наблюдателем на избирательном участке. Он задал несколько вопросов руководству избирательного участка, а через 20 минут его арестовали", – рассказал Агауа.

По его словам, один из задержанных уже находится на свободе, второй проходит лечение в больнице с серьезными травмами.

Агауа отметил, что Viber "не занимается политикой", но выступает "против жестокости и против страха".

"Может быть, если ситуация не улучшится, мы не будем больше инвестировать в Беларусь. Такое может быть, потому что мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе. Это невозможно", – подчеркнул глава компании.

Как сообщалось, ранее гендиректор Viber Rakuten подтвердил, что приложение оказалось заблокировано в Беларуси с начала акций протеста против фальсификации выборов президента.



