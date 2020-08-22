В Украине зафиксирован новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Украине выявлено 2 328 заболевших Covid-19, при этом 657 человек выздоровели, 37 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает БизнесЦензор.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (291), в Одесской (210), Черновицкой (208), Тернопольской (206) областях , в Киеве (179), во Львовской (172) и Ивано-Франковской (169) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 634 подозрения на заболевание Covid-19.

В целом сейчас в Украине Covid-19 болеет 48 992 человек, что на 1 634 больше, чем днем ранее.

Как сообщалось, днем ранее, 21 августа, было 2 106 заболевших за сутки, 20 августа был зафиксирован предыдущий антирекорд по количеству инфицированных за сутки – 2 134.



