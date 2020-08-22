Бюджет выдержит повышение минимальной зарплаты, – Зеленский

Повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. грн реально осуществить к середине 2021 года и бюджет страны это выдержит.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу "Украина 24", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Обязательно выдержит. Я считаю, что это очень важно. Это не просто обещания. Минимальная заработная плата – к ней привязаны все зарплаты в нашей стране. 5 тыс. – это первое повышение. Мы точно знаем, что мы можем увеличить до 6,5 тыс", – сказал Зеленский, отвечая на вопросы о том, как будет происходить повышение заработной платы и выдержит ли это бюджет.

В то же время президент подчеркнул, что повышение очень опасно делать в короткие сроки.

"Во-первых, и в бюджете нет таких денег, но это и опасно с точки зрения каких-то инфляционных процессов. Но мы уверены, правительство, Национальный банк . Это общая позиция. 6 тыс. грн мы собираемся ввести с начала 2021 года, 5 тыс. сейчас – с 1 сентября. А потом в середине 2021 года будет 6,5 тыс", – отметил президент.

Зеленский добавил, что не считает верными опасения о том, что весь "бизнес пойдет в тень", поскольку есть разный бизнес.

"Есть бизнесмены которые понимают, что нужно платить налоги. А откуда тогда будет появляется эта социалка? Она же с неба не падает. Поэтому это повышение – это правильное, живое отношение к людям", – сказал Зеленский.

Также, по словам президента, это комплексное решение, особенно необходимое в период, когда происходит коронакризис, и у людей нет денег.

Читайте также: Предложение Зеленского повысить "минималку" обойдется бюджету в 3 миллиарда, – Минфин

Как сообщалось, президент подал в парламент законопроект №3963 с поправками в госбюджет на текущий год об увеличении минимальной зарплаты с нынешних 4,723 тыс. грн до 5 тыс. грн с 1 сентября 2020 года.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, дополнительные расходы госбюджета на повышение должностного оклада сотрудника первого тарифного разряда ЕТС будут компенсированы за счет экономии на обслуживании госдолга. В частности, экономия в 3,5 млрд грн возникла за счет отклонения фактического курса гривни по сравнению с прогнозом на этот год, на котором основаны расчеты госбюджета.