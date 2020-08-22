Фонд госимущества начал подготовку к приватизации первых 18 спиртзаводов

Первые 18 спиртовых заводов проходят подготовку к приватизационному аукциону.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Укрспирт", передает БизнесЦензор.

"Фонд государственного имущества начинает подготовку к приватизации спиртовых заводов. Первые 18 из 78 спиртовых объектов уже проходят активную подготовку к аукциону, остальные также будут постепенно выводиться на продажу", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в начале августа глава ФГИ Дмитрий Сенниченко заявлял, что Фонд получил предложения по приватизации 12 спиртзаводов. Всего готовы к приватизационному процессу 41 предприятие.



Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу закон о разгосударствлении спиртовой отрасли согласно которому с 1 июля 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта, в частности, как лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей. Документ позволяет компаниям любой формы собственности производить спирт при условии получения лицензии, а также проводить полную либерализацию экспорта спирта из Украины.