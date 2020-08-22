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Министр финансов Германии раскритиковал идею введения безусловного базового дохода

Министр финансов Германии раскритиковал идею введения безусловного базового дохода

Министр финансов Германии Олаф Шольц отверг идею введения безусловного базового дохода.

Об этом он заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

"Это было бы неолиберализмом. И если считать честно и правильно, то это непомерно высокие (расходы, – ред.)... Это подорвало бы многие достижения социального государства, такие как пенсионное страхование или страхование на случай безработицы", – заявил министр.

Шольц также спрогнозировал, что в будущем году, чтобы справиться с последствиями пандемии, государству придется дополнительно увеличить госдолг посредством привлечения новых кредитов.

"Это можно предположить с учетом (текущего, – ред.) развития", – отметил министр, добавив, что средства пойдут на "защиту здоровья граждан и стабилизацию экономики".

Как отмечается, до 2020 года ФРГ удавалось отказываться от новых задолженностей – благодаря высоким налоговым поступлениям. Таким образом, Берлин последовательно придерживался стратегии, известной как "черный ноль" (schwarze Null), при которой запланированные расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно посредством бюджетных доходов.

Как сообщалось, 18 августа в ФРГ был запущен эксперимент, который предполагает, что с весны 2021 года 120 случайно отобранным участникам в течение трех лет будет выплачиваться по 1200 евро в месяц, не облагаемых налогами и не предполагающих выполнения никаких дополнительных обязательств.

В ходе эксперимента, в частности, предполагается установить, как безусловный базовый доход влияет на психологию его получателей.

Автор: 

Німеччина (1874) доходи (458) Мінфін (2916)


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