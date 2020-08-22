Facebook окончательно перейдет на новый дизайн с 1 сентября

В сентябре классический интерфейс Facebook окончательно станет недоступен и его заменит новый дизайн.

Об этом сообщили в службе поддержки соцсети, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание ain.ua.

Пока что пользователям, в том числе из Украины, начали приходить всплывающие сообщения, в которых предлагается протестировать новый дизайн.

Если же Facebook автоматически установил для вас новый интерфейс, пока еще можно перейти на старый дизайн. Для этого нужно зайти в настройки в правом верхнем углу и выбрать опцию "Switch to Classic Facebook". Чтобы наоборот протестировать новый дизайн, нужно сделать то же самое в старой версии.

Как отмечается, это крупнейшее обновление дизайна социальной сети с момента основания Facebook. Компания анонсировала его в прошлом году.

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В марте новый дизайн начали тестировать с возможностью переключиться на старый вариант интерфейса. До сих пор пользователи могут сообщить Facebook через форму обратной связи, каких именно функций им не хватает в новом облике соцсети.



В новом дизайне можно выбрать на темный режим. Для этого нужно лишь переключить тумблер в настройках. Элементы в нем расставлены более размашисто, много пространства, однако не хватает ряда функций.

Функционально новый интерфейс больше сосредоточен на сервисах Facebook: Watch, Marketplace, Gaming, а также группах, интересных страницах и т.д.