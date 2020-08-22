"Украэрорух" выиграл суд у МАУ Коломойского в споре о долгах за обслуживание

Хозяйственный суд Киевской области 21 августа отказал в полном объеме в удовлетворении искового заявления авиакомпании МАУ к "Украэроруху", ссылаясь на которое авиакомпания отказывалась платить долги за аэронавигационное обслуживание.

Об этом сообщает пресс-служба Госпредприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух"), передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, решением суда подтверждено соответствие положений договора по предоставлению аэронавигационного обслуживания нормам действующего законодательства Украины и международным нормативно-правовым актам.

"Позиция авиакомпании МАУ в этом процессе заключалась в том, что положения договора с аэронавигационного обслуживания содержали якобы дискриминационные условия, что стало одним из механизмов отсрочки уплаты долга государственному предприятию", – сказано в сообщении.

Впрочем суд, отказывая МАУ в удовлетворении исковых требований, согласился с позицией "Украэроруха" о невозможности создания привилегированного положения для одного перевозчика за счет других участников рынка авиационных пассажирских перевозок.

"Фактически указанным решением суд лишил МАУ одного из механизмов блокирования уплаты долга за аэронавигационное обслуживание", – пояснили в пресс-службе госпредприятия.

МАУ подала в суд иск о якобы дискриминационных условиях договора с аэронавигационного обслуживания еще осенью 2018 года. Речь шла о размере финансовых санкций за несвоевременную оплату предоставленных услуг.

Как сообщалось, по состоянию на осень 2019 года задолженность авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) за аэронавигационное обслуживание с учетом штрафных санкций составляла около 1 млрд грн. Авиакомпания Игоря Коломойского и партнеров была единственным крупным должником перед "Украэрорухом" по уплате авиационных сборов и оспаривала их в суде.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.