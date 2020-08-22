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Нацбанк создаст реестр коллекторских компаний

Нацбанк создаст реестр коллекторских компаний

Национальный банк Украины (НБУ) планирует создать реестр коллекторских компаний и обновить подходы к регулированию работы этого бизнеса в Украине.

Об этом первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила в ходе встречи с представителями небанковского финансового сектора, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По ее словам, существует определенная неурегулированность в законодательстве самой сути и правил коллекторской работы. Кроме того, Нацбанк за месяц получил 535 обращений граждан, касающихся действий коллекторских компаний, при итогам их рассмотрения были установлены случаи грубого нарушения действиями коллекторов требований законодательства.

Замглавы НБУ сообщила, что сейчас готовится проект закона, который урегулирует деятельность коллекторских компаний.

"В этом проекте закона для коллекторской компании появится требование по соблюдению ею правил этического поведения с должником... В случае нарушения коллектором правил этического поведения будут предусмотрены меры воздействия и санкции, в том числе исключение из Реестра коллекторских компаний", – отметила Рожкова.

Она уточнила, что появление Реестр коллекторских компаний станет одной из ключевых запланированных изменений для рынка. В нем будет систематизирован перечень учреждений, которые могут осуществлять коллекторскую деятельность, а исключение из Реестра будет означать запрет банкам и финансовым компаниям заключать договоры с исключенным учреждением.

Кроме того, владельцам и руководителям такой компании могут запретить заниматься коллекторской деятельностью в течении года.

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Рожкова подчеркнула, что исключение из Реестра является одной из запланированных мер воздействия НБУ в ответ на незаконные коллекторские действия, к которой регулятор может прибегнуть в случае, если участник рынка не реагирует на письменные требования и штрафные санкции за нарушение требований законодательства при взаимодействии с должником.

Национальный банк также установит дополнительные требования по этическому поведению по отношению к должнику для кредиторов, в том числе в части контроля действий привлеченных коллекторских компаний и рекомендации по устранению нарушений. Также будут описаны подходы к взаимодействию коллекторских компаний с должниками.

В этом контексте уже в ближайшее время НБУ планирует разработать методические рекомендации по этическому поведению при осуществлении коллекторской деятельности.

Автор: 

борг (1866) колектор (80) кредит (3266) НБУ (9233)


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Топ коментарі
+7
Проблему коллекторских компаний эффективно и быстро решит легализация короткоствола.
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22.08.2020 15:20
+5
Реестр коллекторских компаний? А кто такие "коллекторские компании? До сих пор в Украине нет нормативного определения "коллекторская деятельность", "коллекторская компания". Какой реестр эти юродивые хотят создать? А потому они могут запросто попасть под статью 355 Криминального кодекса Украины "Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств"или ст. 189 КК Украины "Вымагательство".
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22.08.2020 17:55
+3
Гоп стоп мы подошли из за угла
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22.08.2020 21:36
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вiслюковое кодло решило прибрать к рукам такой незатейливый способ залезть к Украинцам в карманы, как узаконеный бандитизм...
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22.08.2020 13:45 Відповісти
Проблему коллекторских компаний эффективно и быстро решит легализация короткоствола.
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22.08.2020 15:20 Відповісти
Реестр коллекторских компаний? А кто такие "коллекторские компании? До сих пор в Украине нет нормативного определения "коллекторская деятельность", "коллекторская компания". Какой реестр эти юродивые хотят создать? А потому они могут запросто попасть под статью 355 Криминального кодекса Украины "Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств"или ст. 189 КК Украины "Вымагательство".
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22.08.2020 17:55 Відповісти
Гоп стоп мы подошли из за угла
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22.08.2020 21:36 Відповісти
Соседей на Корчеватом так достали коллекторы, что женщина написала записку и выпрыгнула из окна своей квартиры на 8-м этаже.
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24.08.2020 00:12 Відповісти
вправте мізки ще й деяким банкам за розголошення особистої інформації про своїх клієнтів та передачі тієї інформації третій стороні.
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24.08.2020 00:39 Відповісти
а взагалі то, треба заборонити банкам нав"язувати людям кредити !! Заборонити підвищувати кредитні ліміти, які геть не відповідають вказаній в договорі зарплатні позичальника. А банки підвищують за своїм власним бажанням. Звісно, якщо в людини критична ситуація, він витрачає той ліміт і підвисає в банка на вічному гачку. Відсотки зробіть адекватні для споживчих кредитів, як у всіх цивілізованих країнах !
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24.08.2020 00:44 Відповісти
тоді а ні колектори, а ні реєстри ті не ************.
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24.08.2020 00:44 Відповісти
Подонки с окладами в сотни тысяч только сейчас решили знаиься чем-то полезным, до этого десятки "компаний", не имеющих даже юридического лица при помощи систем автодозвона, "крепких ребят", и цветных принтеров, печатающих "документы" с имитацией печатей, занимались выбиванием из клиентов всеми немыслимыми （беззаконными） способами долгов банков, а ублюдки из НБУ делали вид, что не замечают этого. Толстые конверты из банков помогали им не видеть этого.
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24.08.2020 05:43 Відповісти
В правовом государстве нет места вымогателям - всё решается через суды.
Но и суды не должны быть неприкосновенными - если за один и тот же проступок - разные наказания, то обязаны проводиться или открытые разбирательства или другой эффективный метод борьбы с судебной коррупцией.
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24.08.2020 09:47 Відповісти
А нацбанк не хоче обмежити прибуток МФУ 100-200 відсотками в рік?
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24.08.2020 10:23 Відповісти
1. Кто такий "мфу?" 2. Скільки відсотків бере "мфу" на рік?
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24.08.2020 19:29 Відповісти

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