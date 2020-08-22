"Укрэксимбанк" направил 3 млрд рефинансирования на кредит "Укравтодору"

Государственный "Укрэксимбанк" направил привлеченный у Национального банка 14 августа кредит рефинансирования 2,87 млрд грн на покупку облигаций "Укравтодора".

Как передает БизнесЦензор, об этом председатель правления банка Евгений Мецгер сообщил на своей странице в сети Facebook.

Банкир уточнил, что после получения кредита рефинансирования "Укрэксимбанк" 19 августа принял участие в аукционе своп процентной ставки НБУ на такую ​​же сумму, зафиксировав риск переоценки привлеченного ресурса уровнем 6.5% годовых.

"И в тот же день заключили соглашение с "Укравтодором" о приобретении облигаций в размере 2,87 млрд гривен с фиксированной доходностью 9,99% годовых", – добавил глава банка.

По мнению Мецгера, таким образом банк "совершил инновационную комплексную трансакцию финансирования государственной программы "Большое строительство".

Как сообщалось, в апреле государственный "Укрэксимбанк" привлек кредит рефинансирования у Национального банка (НБУ) на сумму 6 млрд грн под залог пула активов.

Сразу же после этого "Укрэксимбанк" предоставил Госагентству автомобильных дорог ("Укравтодор") первую часть финансирования под госгарантии на строительство и ремонт дорог на сумму 5,78 млрд грн.

В июне "Укрэксимбанк" выделил "Укравтодору" второй транш кредита в размере 5,08 млрд грн на два года и снизил процентную ставку по второму займу с 10,5% до 9,99% годовых.

Напомним, Кабинет министров на заседании 1 апреля утвердил условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий для "Укравтодора" на общую сумму до 19,27 млрд грн.

В рамках реализации решения "Укравтодор" осуществит ​​эмиссию пяти серий облигаций без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией. Затем облигации "Укравтодора" выкупит государственный "Укрэксимбанк".

В январе Верховная Рада приняла законопроекты №2661 и №2660, предусматривающие предоставление "Укравтодору" государственных гарантий по кредитам на общую сумму 19,27 млрд грн. В начале февраля законы подписал президент Владимир Зеленский.

Как отмечал Минфин в выводах к законопроекту, разработчиком не представлено информации об условиях, источниках и сроках привлечения "Укравтодором" кредитных средств под государственные гарантии.