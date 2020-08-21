SkyUp ввел плату за регистрацию в аэропорту

Авиаперевозчик SkyUp объявил о введении платы за регистрацию в аэропорту для большинства категорий пассажиров регулярных рейсов.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Размер сбора за распечатку на стойке составит 18 евро или эквивалент этой суммы в национальной валюте. Он начнет взиматься с 1 сентября на внутренних рейсах и с 1 октября на международных рейсах.

Бесплатно зарегистрироваться можно на сайте авиакомпании. Онлайн-регистрация открывается за 48 часов до вылета и закрывается за 5 часов до отправления по расписанию.

По-прежнему бесплатно зарегистрироваться на рейс SkyUp смогут пассажиры чартерных рейсов, а также летящие регулярными рейсами пассажиры старше 60 лет, люди с 1 и 2 группой инвалидности, участники АТО.

Также бесплатной останется регистрация на рейсы в тех аэропортах, где недоступна регистрация через интернет.

Сейчас зарегистрироваться дистанционно можно при вылете из Борисполя, Запорожья, Львова, Одессы, Харькова, Херсона, Ларнаки, Неаполя, Тель-Авива, Тивата и Тираны.

Сбор за получение посадочного талона на стойке регистрации применяют многие лоукосты, к которым себя относит SkyUp.

Например, Wizz Air взимает сбор за регистрацию в аэропорту в размере от 10 до 30 евро. Аналогичная плата у Ryanair составляет 55 евро.

При этом если пассажир ирландского лоукоста зарегистрировался онлайн, но не распечатал посадочный талон или не может предъявить его с мобильного устройства, с него возьмут сбор за распечатку в размере 20 евро.

С 2017 года плату за распечатку посадочного талона в аэропорту взимает МАУ. Размер сбора составляет 15 евро.