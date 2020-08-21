Экспорт итальянских вин из-за пандемии сократился впервые за 30 лет
Экспорт итальянских вин к началу 2020 года сократился впервые за 30 лет.
Об этом заявили в профильной ассоциации Coldiretti, проанализировав данные итальянского статистического ведомства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.
Согласно им, за первые пять месяцев 2020 года экспорт итальянских вин сократился на 4% - впервые за 30 лет.
Главной причиной этого считают влияние пандемии коронавируса.
В частности, экспорт итальянских вин в Китай в период с января по май сократился на 44%, в Великобританию - на 12%, во Францию - на 14%.
В то же время, экспорт в Германию и США, которые являются главными импортерами вина из Италии снизился лишь на 1%.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль