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Экспорт итальянских вин из-за пандемии сократился впервые за 30 лет

Экспорт итальянских вин из-за пандемии сократился впервые за 30 лет

Экспорт итальянских вин к началу 2020 года сократился впервые за 30 лет.

Об этом заявили в профильной ассоциации Coldiretti, проанализировав данные итальянского статистического ведомства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Согласно им, за первые пять месяцев 2020 года экспорт итальянских вин сократился на 4% - впервые за 30 лет.

Главной причиной этого считают влияние пандемии коронавируса.

В частности, экспорт итальянских вин в Китай в период с января по май сократился на 44%, в Великобританию - на 12%, во Францию - на 14%.

В то же время, экспорт в Германию и США, которые являются главными импортерами вина из Италии снизился лишь на 1%.

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