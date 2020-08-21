"Антонов" завершил сборку планера самолета Ан-178 для МВД Перу. ФОТО

Государственное предприятие "Антонов" завершило сборку планера многоцелевого транспортного самолета Ан-178 (серийный номер 006), предназначенного для поставки по контракту, заключенному компанией "Спецтехноэкспорт" с Министерством внутренних дел Республики Перу.

Об этом говорится в сообщении "Антонова", передает БизнесЦензор.

Все работы, связанные с модернизацией самолета и установкой нового оборудования, вписываются в график.

Президент "Антонова" Александр Лось также отметил, что авиапредприятие за свой счет полностью завершило проектную работу по замещению комплектующих российского производства украинскими и западными аналогами и подготовило необходимую конструкторскую документацию.

По словам Лося, в настоящее время подготовлены и запущены в производство пять серийных Ан-178, в использовании которых выразили заинтересованность эксплуатанты авиатехники из Турции, стран Азии и Латинской Америки.

Как сообщалось, в августе 2019 года ГК "Укроборонпром", в состав которого входит ГП "Антонов", стал победителем объявленного МВД Перу тендера на покупку военно-транспортных самолетов. По результатам тендера украинский Ан-178 заменит самолет Национальной полиции Перу Ан-32. В перуанском тендере украинский Ан-178 выиграл у C-27 Spartan (США-Италия) и C-295 (Airbus).

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на ГП "Антонов", входящем в состав ГК "Укроборонпром". В производственной кооперации по программе Ан-178 задействовано около 200 компаний из 15 стран.

Высота полета Ан-178 - 12 км, дальность - 5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры. Может осуществлять посадку и взлет с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Ан-178 выполнил первый полет 7 мая 2015 года. В июле 2018 года "Укроборонпром" представил его на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, где Ан-178 выполнил демонстрационный полет.