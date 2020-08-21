Украина с начала года снизила потребление электроэнергии на 4,8%

Потребление электроэнергии в Украине в январе-июле 2020 года с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 4,8% (на 4 млрд 235,5 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 83 млрд 932,9 млн кВт-ч.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за семь месяцев сократилось на 4,3% (на 3 млрд 40,9 млн кВт-ч) – до 67 млрд 857,7 млн кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь сократила потребление электроэнергии на 5,5% – до 28 млрд 350,6 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 15 млрд 959,3 млн кВт-ч (-7,1% к январю-июлю 2019 года), топливная – 1 млрд 848,8 млн кВт-ч (-7,5%), машиностроительная – 1 млрд 798,8 млн кВт-ч (-19,1%), химическая и нефтехимическая – 2 млрд 329,2 млн кВт-ч (+16,9%), пищевая и перерабатывающая – 2 млрд 444,6 млн кВт-ч (-4,6%), строительных материалов – 1,23 млрд кВт-ч (-2,3%), другие – 2 млрд 739,9 млн кВт-ч (-1,5%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 2,08 млрд кВт-ч (-4,4%), транспортные – 3 млрд 232,2 млн кВт-ч (-17,1%), строительные – 533,1 млн кВт-ч (-8,5%).

Население страны в январе-июле 2020 года потребило 21 млрд 439,5 млн кВт-ч (+2,6%), коммунально-бытовые потребители – 8,106 млрд кВт-ч (-9,7%), другие непромышленные потребители – 4 млрд 116,2 млн кВт-ч (-5,9%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам семи месяцев снизилась до 41,8% с 42,3%, а доля населения увеличилась – до 31,6% с 29,5%.

В июле 2020 года потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 0,1% (на 15,2 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 11,401 млрд кВт-ч, тогда как без учета технологических потерь – уменьшилось на 0,7% (на 69 млн кВт-ч), до 9 млрд 244,3 млн кВт-ч.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2019 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2% (на 2 млрд 995,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 150 млрд 218,8 млн кВт-ч, без учета технологических потерь – на 1,7% (на 2,067 млрд кВт-ч), до 120 млрд 76,5 млн кВт-ч.