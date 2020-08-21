В Киеве восстановили проезд по отремонтированному Борщаговскому путепроводу

В Киеве завершен ремонт и возобновлено движение транспорта по Борщаговскому путепроводу.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Проезд по Борщаговскому путепроводу полностью открыли! Нам пришлось фактически строить новый мост. Конструкция старого была в таком состоянии, что в любой момент могла произойти катастрофа. С момента возведения путепровода в 1967 году он не видел ремонта", - написал Кличко.

При обновлении объекта заменили 23 опоры, установили 76 новых балок. Капитально отремонтировали проезжую часть, пути скоростного трамвая и обустроили новые тротуары и систему освещения. Ремонт осуществили не только на путепроводе - обновили и подъезды к нему.

"И еще одна приятная новость. С сегодняшнего дня открыли проход по обновленному пешеходному мосту над проспектом Леся Курбаса возле кинотеатра "Лейпциг". Также специалисты завершают капремонт пешеходного моста на пересечении проспекта Любомира Гузара и улице Николая Василенко". - добавил Кличко.