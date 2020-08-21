Шмыгаль анонсировал назначение нового главы "Укрзализныци" на следующей неделе

Кабинет министров на следующей неделе планирует назначить нового руководителя "Укрзализныци".

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Укринформу, передает БизнесЦензор.

"В целом реформа корпоратизации государственных предприятий, происходящая в Украине, призвана защитить эти предприятия от любого политического влияния, чтобы исключить политическую коррупцию на них. Чтобы управлять ими как бизнесом. В "Укрзализныце" такие органы управления созданы, вскоре там появится новый руководитель, выигравший серьезный кадровый конкурс. Человек сейчас проходит спецпроверку и, думаю, уже на следующей неделе будет назначен решением правительства", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, перед руководителем "Укрзализныци" будет стоять задача внутреннего реформирования, потому что кризис, связанный с коронавирусом, больно ударил по предприятию.

Как сообщалось, по данным СМИ, наблюдательный совет АО "Укрзализныця" проголосовал за назначение главой правления компании члена набсовета Международного аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака.

Ранее Жмак работал заместителем председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили (2015-2016 годы), занимал руководящие должности в группе нефтяных компаний ТНК-BP и был советником президента компании "Киевстар" Игоря Литовченко.

Напомним, Кабинет министров на заседании 29 января согласовал решение набсовета компании об увольнении главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова и назначил временно исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" члена правления компании Желько Марчека.

Однако уже 15 апреля Кабинет министров уволил Марчека, назначив Ивана Юрика исполняющим обязанности председателя правления АО "Украинская железная дорога".