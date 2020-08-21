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Ryanair анонсировал рейсы из Украины в Германию на зиму

Ryanair анонсировал рейсы из Украины в Германию на зиму

Ирландский лоукостер Ryanair объявляет о запуске двух новых рейсов из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф в рамках зимнего расписания.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение авиакомпании, передает БизнесЦензор.

Оба рейса будут выполняться дважды в неделю в рамках расписания Ryanair Ukraine Winter 2020, которое компания продолжает расширять.

Рейсы из Киева в Кельн - с 26 октября по понедельникам и пятницам в обоих направлениях.

Рейсы из Одессы в Дюссельдорф - с 6 ноября по понедельникам и пятницам в обоих направлениях.

Автор: 

Німеччина (1874) Київ (4669) Одеса (920) авіасполучення (2487) Ryanair (341)


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