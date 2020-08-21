Нацбанк повысил тарифы на получение и сдачу наличных для банков и инкассаторских компаний

Национальный банк Украины обновил действующие тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний для банков, которые не пользуются статусом уполномоченного.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

"Это будет способствовать дальнейшему развитию делегированной модели организации наличного обращения, активизации межбанковского рынка наличной национальной валюты", – считают в НБУ.

В частности, предусмотрено внесение таких изменений:

отменено разграничение платы по номиналам банкнот и разменных монет, установлен единый размер тарифа за выдачу наличных – 0,4% от суммы выданной наличности;

повышен тариф за выдачу банкнот в национальной валюте Украины банкам для подкрепления их кассы в пределах сданных ими сумм неотсортированных банкнот с 0,3% до 0,5% от суммы выданных банкнот;

установлен тариф за сдачу излишков наличности, пригодных к обращению банкнот (монет) в размере 0,25% от суммы сданной наличности.

"Изменение тарифов будет стимулировать банки Украины самостоятельно перераспределять наличные в собственной сети, между банками и уполномоченными банками, избегать встречных перевозок наличности и будет способствовать расширению безналичных форм расчетов", – отмечается в сообщении.

В то же время Национальный банк оставил без изменений льготные тарифы на кассовое обслуживание банков наличными, услуги которых связаны с выплатой пенсий, социальной помощи и субсидий через предприятия связи Украины и выплатами наличности бюджетным учреждениям и организациям, переведенным на обслуживание в Государственную казначейскую службу Украины.

При этом изношенные и поврежденные денежные знаки Украины и в дальнейшем будут приниматься и обмениваться Национальным банком бесплатно на новые денежные знаки без ограничений по суммам и срокам такой замены в соответствии с требованиями закона Украины "О Национальном банке Украины".

В НБУ напомнили, что тарифы за кассовое обслуживание является тарифами Национального банка исключительно для банков и инкассаторских компаний. Банки обеспечивают своих клиентов наличными на договорных условиях.

Измененные тарифы утверждены постановлением правления НБУ от 19 августа 2020 года №120 "О внесении изменений в Тарифы на услуги (операции), которые осуществляются Национальным банком Украины в системе электронных платежей и в сфере расчетно-кассового обслуживания", которое вступает в силу с 1 сентября 2020 года.