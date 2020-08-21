Украина хочет начать переговоры об обновлении Соглашения об ассоциации с ЕС в 2021 году

Украина планирует договориться о начале переговоров с ЕС по обновлению Соглашения об ассоциации уже в 2021 году.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время публичных консультаций, передает БизнесЦензор.

По словам Стефанишиной, в 2016-2019 годах очевидна положительная динамика развития торговли с Европейским союзом, который сегодня является главным торговым партнером Украины с долей более чем 41% от общего объема торговли товарами. Растет торговля товарами с высокой добавленной стоимостью.

"К части украинской продукции применяются тарифные квоты, хотя по некоторым из них экспортируем значительно больше, чем сама квота. Это свидетельствует о потенциале и качестве украинской продукции, которую хотят видеть на европейском рынке. Уменьшение объемов внешней торговли из-за коронавируса является временным явлением в мировой экономике. Диалог правительства с украинским бизнесом позволит подготовить инклюзивную позицию Украины, которая будет отвечать новым амбициям и возможностям наших предпринимателей", - отметила Стефанишина.

Вице-премьер-министр подчеркнула, что среди приоритетных направлений сотрудничества Украина-ЕС - заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА), усиление торговли услугами, а также обновление подхода к государственной помощи, которая должна стать более гибкой и быстрой в реагировании на чрезвычайные ситуации, например, борьбе с COVID-19.