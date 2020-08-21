Украинские экспортеры уже использовали 8 квот на ввоз товаров в ЕС

В 2020 году украинские экспортеры используют возможности 31 из 40 тарифных квот на ввоз товаров в ЕС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

По состоянию на 17 августа 2020 года уже полностью использовано 8 тарифных квот на: мед, ячменную крупу и муку, обработанные томаты, обработанный крахмал, виноградный и яблочный соки, кукурузу, продукты переработки солода и крахмала, сахар.

Используются тарифные квоты на: обработанную продукцию из зерновых (81,2%), яйца и альбумины (75,0%), мясо птицы (73,4%), крахмал (73,3%), солод и пшеничную клейковину ( 72,2%), яйца и альбумины дополнительная (60,4%), отруби, отходы и остатки (55,2%), мясо птицы дополнительная (53,1%), овес (45,3%), пшеницу (40,2%) и другие.

Отмечается, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС не предусматривает квот, которые количественно ограничивали бы ввоз товаров в ЕС. Украинские экспортеры могут поставлять в ЕС любые объемы товаров европейского качества.

В то же время зона свободной торговли предполагает использование тарифных квот для части товаров. Когда квота с нулевой пошлиной исчерпывается, то торговля продолжается с использованием стандартных ставок ввозной пошлины.