Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке до $130 миллионов

Национальный банк Украины (НБУ) на минувшей неделе с 17 по 21 августа купил на межбанковском валютном рынке $129,5 млн, что в 1,6 раза меньше, чем неделей ранее.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Все интервенции по покупке валюты проходили по единому курсу. При этом НБУ не продавал валюту.

В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $4,41 млрд, а продал – $3,29 млрд.

Как сообщалось, неделей ранее Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанковском рынке в 5,5 раза – до $223 млн.



