Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке до $130 миллионов
Национальный банк Украины (НБУ) на минувшей неделе с 17 по 21 августа купил на межбанковском валютном рынке $129,5 млн, что в 1,6 раза меньше, чем неделей ранее.
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Все интервенции по покупке валюты проходили по единому курсу. При этом НБУ не продавал валюту.
В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $4,41 млрд, а продал – $3,29 млрд.
Как сообщалось, неделей ранее Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанковском рынке в 5,5 раза – до $223 млн.
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