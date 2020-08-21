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Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке до $130 миллионов

Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке до $130 миллионов

Национальный банк Украины (НБУ) на минувшей неделе с 17 по 21 августа купил на межбанковском валютном рынке $129,5 млн, что в 1,6 раза меньше, чем неделей ранее.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Все интервенции по покупке валюты проходили по единому курсу. При этом НБУ не продавал валюту.

В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $4,41 млрд, а продал – $3,29 млрд.

Как сообщалось, неделей ранее Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанковском рынке в 5,5 раза – до $223 млн.

Автор: 

валюта (2144) курс (1476) Міжбанк (328) НБУ (9230)


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