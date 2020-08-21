Глава Налоговой заявил о перевыполнении плана сборов на 14,6 миллиарда

По результатам января-августа 2020 года в общий фонд государственного бюджета ожидаются поступления 352,5 млрд грн платежей, которые контролируются Государственной налоговой службой.

Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что это на 14,6 млрд грн превышает индикатив Министерства финансов, который определен в размере 337,8 млрд грн.

"По итогам восьми месяцев текущего года не только устранено отставание, допущенное за январь-апрель в сумме 11,7 млрд грн, но и ожидаются поступления со значительным перевыполнением индикатива на 14,6 млрд грн", – заявил Любченко.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года ожидается рост поступлений на 49,3 млрд грн, или на 16,3%, в том числе НДС – на 5,4 млрд грн, или в 1,6 раза больше по сравнению с августом прошлого года.

При сокращении ВВП, по данным Минэкономики, в первом полугодии 2020 году на 6,5% (в том числе за второй квартал – на 11%), темп роста совокупных поступлений платежей, контролируемых ГНС, за восемь месяцев этого года составляет 10,1 %.

При этом на 19,7 млрд грн, или на 36,8%, ожидается перевыполнение индикатива из поступлений налога на добавленную стоимость.

Планируется, что в январе-августе этого года поступления от НДС составят 73,1 млрд грн при 53,4 млрд грн запланированных. По сравнению с прошлогодними показатели поступления НДС вырастут на 21,4 млрд грн, или в 1,4 раза, в том числе по сравнению с августом прошлого года - на 5,4 млрд грн (14 млрд грн против 8,6 млрд грн), или в 1,6 раза.