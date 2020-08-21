Украина начала уборку подсолнечника и проса

Украинские аграрии приступили к уборке еще двух культур - подсолнечника и проса.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

По состоянию на 20 августа уже собрано 40,7 млн га основных культур с площади 10,8 млн га, из которых зерновые и зернобобовые культуры составляют 38,04 млн тонн (9,6 тыс. га, 62%).

При этом уточняется, что сельхозпроизводители из пяти областей намолотили 11,1 тыс. тонн проса с площади 6,7 тыс. га (4%), в двух областях собрано 149,4 тыс. тонн подсолнечника с площади 93,3 тыс. га (1%).

Кроме того, рапса во всех областях собрано 2,54 млн тонн с площади 1,1 млн га.

Минэкономики прогнозирует, что украинские сельхозпроизводители в 2020 году соберут 70 млн тонн урожая зерновых культур против 75 млн тонн в 2019 году.