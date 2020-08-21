Итоги недели: Новые условия рефинансирования, катарцы в "Ольвии" и смена главы Таможни

Главные новости экономики за неделю 17 - 21 августа.

ФИНАНСЫ

Нацбанк смягчил условия рефинансирования банков

Нацбанк разрешил банкам предоставлять в залог для получения кредитов рефинансирования облигации местных займов и корпоративные облигации с государственной гарантией. Регулятор также упростил процесс инвестирования в государственные ценные бумаги.

Пока что крупнейшим получателем кредитов рефинансирования в текущем году является государственный "Укрэксимбанк", который на последнем тендере 14 августа привлек еще 2,9 млрд грн чтобы направить их на кредит "Укравтодору".

Минфин заявил об успешном выкупе 10% ВВП-варрантов Украины

Украина выкупила на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга на номинальную сумму $3,2 млрд, сообщило Министерство финансов. Сумма сделки оценивается примерно в $275 млн.

Кабмин одобрил привлечение кредитов у Cargill еще на 250 миллионов евро

Кабинет министров одобрил привлечение кредитов в 2020 году от Cargill Financial Services International, Inc. на общую сумму до 250 млн евро под 5,95-6,85% годовых. Украина в октябре 2019 года уже привлекла кредиты от Cargill в евро на сумму около 250 млн.

Госбюджет недополучил 38 миллиардов запланированных доходов, – Счетная палата

По итогам первого полугодия план доходов государственного бюджета недовыполнен на 38 млрд грн, или на 7,8%, сообщили в Счетной палате. В то же время план расходов госбюджета в первом полугодии не выполнен на 51 млрд грн.

Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа в 4 раза

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 1,66 млрд грн и $31 млн. Таким образом в госбюджет поступило 2,51 млрд грн в эквиваленте, по сравнению с 10,12 млрд грн неделей ранее.

Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке до $130 миллионов

Национальный банк на минувшей неделе купил на межбанковском валютном рынке $129,5 млн, что в 1,6 раза меньше, чем неделей ранее ($223 млн).

"Ощадбанк" списал за полгода кредиты на 22 миллиарда

"Ощадбанк" в первом полугодии списал неработающих активов на 22 млрд грн, что позволило снизить удельный вес плохих кредитов (NPL) в общем портфеле с 55% до 48%. Осенью банк планирует начать продажу неработающих кредитов через аукционы.

Зеленский ветировал закон о запрете взыскания квартир по валютной ипотеке

Президент согласился с мнением Минюста, что в принятой редакции закон может заблокировать взыскание всех залогов по кредитным договорам, и вернул документ в парламент со своими предложениями.

Предложение Зеленского повысить "минималку" обойдется бюджету в 3 миллиарда, – Минфин

Инициатива президента Владимира Зеленского о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября на 277 грн обойдется государственному бюджету в 3 млрд грн за три месяца, а также приведет к увеличению налоговой нагрузки, сообщил первый заместитель министра финансов Денис Улютин.

Министр юстиции заметил признаки "договорняка" в рассмотрении иска Суркисов против "Приватбанка"

Судебный процесс рассмотрения иска офшорных компаний братьев Суркисов судьей Печерского районного суда Киева Сергеем Вовком имеет признаки наличия определенных предварительных договоренностей, заявил министр юстиции Денис Малюська.

МАКРОЭКОНОМИКА

Офис Зеленского начал обсуждать макропрогнозы с Нацбанком и Минэкономики

Национальный банк начал обсуждать официальные макроэкономические прогнозы на 2020-2021 годы при участии Офиса президента (ОП). Быший глава НБУ Яков Смолий ранее называл среди причин своей отставки попытки ОП вмешиваться в работу НБУ.

ВЛАСТЬ

Правительственная комиссия определила регионы для ужесточения карантина

С 24 августа сроком на 2 недели к "красной" зоне карантинных ограничений отнесены города Черновцы и два района Черновицкой области, Коломыя и три района в Ивано-Франковской области, Самбир во Львовской области, город Беляевка Одесской области, города Дубно и Острог, а также два района Ривненской области.

В связи с этим "Укрзализныця" закроет продажу билетов на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов, а поезда из Черновцов будут отправляться не из областного центра, а со станций Снятын и Новоселица.

Кабмин уволил главу Таможенной службы

Кабинет министров освободил от исполнения обязанностей главы Таможенной службы Игоря Муратова и назначил и.о. руководителя ведомства его заместителя Андрея Павловского.

По словам министра финансов Сергея Марченко, причиной смены главы Таможенной службы стало промедление в реформировании ведомства, в частности, подготовке перехода к работе в формате единого юрлица.

Кабмин снизил стоимость электронных виз в Украину в 4 раза

Кабинет министров сократил сроки оформления электронных виз (е-виз) для въезда в страну с девяти до трех дней и снизил их стоимость с $85 до $20-30. При этом добавлена возможность получения визы, позволяющей въезжать в страну два раза.

Зеленский назначил в АМКУ жену спонсора своей предвыборной кампании

Президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко уполномоченным Антимонопольного комитета. О ней почти ничего не известно, кроме того, что ее муж пожертвовал 500 тысяч гривен на избирательную кампанию Зеленского, однако эти деньги ему вернули из-за нарушения законодательства.

Зеленский пообещал главе ЕБРР бороться с коррупцией в "Укравтодоре"

ЕБРР требует подписания Меморандума с Украиной по внедрению антикоррупционных мероприятий в госкомпаниях, реализующих совместные с банком проекты, в частности, в "Укравтодоре", сообщил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с руководителем ЕБРР.

ЭНЕРГЕТИКА

Кабмин повторно ввел пошлины на дизтопливо и сжиженный газ из России

Кабинет министров вновь ввел спецпошлины на автогаз, дизтопливо и уголь из России. Решение было принято после того, как суды отменили постановление от 17 июля 2019 года о введении пошлин на импорт из России трубопроводного дизельного топлива и сжиженного газа в размере 4% и 3%.

Запасы газа в хранилищах превысили 24 миллиарда кубометров

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины превысили 24 млрд кубометров. Сохранение темпов закачки до конца сентября позволит довести запасы в ПХГ до 29 млрд кубометров, заполнив их на 93,5%.

Нацбанк упростил реструктуризацию кредитов для производителей "зеленой" электроэнергии

Нацбанк упростил реструктуризацию кредитов производителей электроэнергии по "зеленому тарифу" при условии, что изменения в кредитоном соглашении не приводят к уменьшению денежных потоков по активу более 10%. Решение принято в связи со снижением "зеленого тарифа" для СЭС на 15% и для ВЭС – на 7,5%.

"Укрэнерго" пояснило 17 миллиардов убытка выплатами по "зеленому тарифу"

НЭК "Укрэнерго" в январе-июне 2020 года получило чистый убыток в сумме 18,03 млрд грн против 1,77 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. В компании пояснили, что 93% (16,8 млрд грн) убытка обусловлены начислениями по "зеленому тарифу", которые не предусмотрены в тарифе.

Резкий рост строительства солнечных станций привел к увеличению сжигания угля

Резкий рост мощностей солнечных электростанций весной 2020 года потребовал увеличения балансировки энергосистемы за счет теплоэлектростанций (ТЭС), что в итоге приводит к увеличению выбросов углекислого газа СО2 и загрязнению атмосферы, отметил главный диспетчер "Укрэнерго".

"Центрэнерго" начало покупать украинский уголь дешевле цен компании Ахметова

"Центрэнерго" заключило контракт с частными компаниями на поставку угля украинской добычи по цене 1480 грн за тонну без НДС и транспортировки, тогда как по контракту с ДТЭК цена составляет 1660 грн за тонн. Ранее в ДТЭК заявляли, что эта цена привязана к формуле "Роттердам+" и дешевле купить уголь в стране нельзя.

ТРАНСПОРТ

Порт "Ольвия" передан в концессию компании из Катара

Министерство инфраструктуры подписало договор о передаче специализированного порта "Ольвия" в Николаеве катарской компании QTerminals в концессию сроком на 35 лет. В январе QTerminals выиграла соответствующий конкурс.

АГРАРНЫЙ РЫНОК

Минэкономики ухудшило прогноз урожая зерновых до 70 миллионов тонн

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства скорректировало прогнозируемое производство зерновых по всем категориям хозяйств урожая 2020 года в сторону уменьшения – с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн из-за ожидаемых потерь по кукурузе.

КОРПОРАЦИИ

Центральный офис банка "Аркада" оформили на менеджера Злочевского

Через несколько дней после отмены ареста имущества банка "Аркада", право собственности на центральный офис банка перешло менеджерам экс-"регионала", владельца компании Burisma Николая Злочевского. Раньше в банке обещали заложить офис, чтобы достроить три проблемных жилых комплекса.

Владелец группы ОККО оформляет покупку Херсонской нефтеперевалки Курченко

АМКУ начал рассмотрение дела о покупке "Концерном Галнафтогаз" (группа "ОККО") Виталия Антонова ООО "НАФТА-трансшипмент". Эта фирма раньше называлась "Варуна-Вест", в ноябре 2019 года она купила выставленный на продажу за долги Херсонский нефтеперевалочный комплекс за 200 млн грн.

"Варуна-Вест" и раньше была тесно связана с бизнесом Антонова, но тогда причастность к покупке Херсонской нефтеперевалки в ОККО отрицали.

Нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко перепишет акции "Волыньоблэнерго" на сына Анатолия

Антимонопольный комитет предоставил разрешение на приобретение пакета акций АО "Волыньоблэнерго" народного депутата от ОПЗЖ, бывшего министра энергетики Юрия Бойко компанией АО ЗНВКИФ "Оникс" сына политика Анатолия Бойко.

Антимонопольный комитет открыл дело против Roshen Порошенко

АМКУ начал дело против группы компаний Roshen по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке патоки. В свою очередь в кондитерской корпорации Roshen заявили, что не имеют отношения к производству патоки и отрицают нарушения.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкий уволился

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий уволился с занимаемой должности по собственному желанию. Срок полномочий Холодницкого истекал 30 ноября, в своих последних интервью он отмечал, что не планирует участвовать в новом конкурсе.

НАБУ сообщило чиновникам "Киевзеленстроя" в хищении 78 миллионов

Детективы НАБУ сообщили 7 лицам о подозрении в хищении 78 млн грн местного бюджета Киева при закупке специальной техники для коммунального объединения "Киевзеленстрой". Большинство из них – бывшие руководители "Киевзеленстроя".