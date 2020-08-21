Украина с начала нового сезона экспортировала 5,6 миллиона тонн зерновых
Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 21 августа экспортировала 5,62 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 1,22 млн тонн меньше (за счет кукурузы), чем на эту дату в прошлом МГ.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.
К настоящему времени экспортировано 3,41 млн тонн пшеницы, 1,7 млн тонн ячменя и 508 тыс. тонн кукурузы (-1,17 млн тонн).
По состоянию на 21 августа текущего года экспортировано также 29,4 тыс. тонн муки.
Как сообщалось, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ.
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