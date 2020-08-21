Производство электроэнергии упало с начала года на 7%, – Минэнерго

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-июле 2020 года сократилось на 7,1% (на 6,49 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 84,93 млрд кВт-ч.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Атомные электростанции (АЭС) за семь месяцев текущего года снизили выработку электроэнергии на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 45,19 млрд кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 16,26 млрд кВт-ч (-23,4% к январю-июлю 2019 года), Южно-Украинской – 10,91 млрд кВт-ч (-0,4%), Ривненской – 11,06 млрд кВт-ч (-3,2%), Хмельницкой – 6,96 млрд кВт-ч (+36%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 17,3% – до 27,8 млрд кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС уменьшили производство на 24,1% – до 20,47 млрд кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ увеличили – на 10,2%, до 7,33 млрд кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) сократили производство на 16,6% – до 4,35 млрд кВт-ч, а блок-станции, наоборот, увеличили – на 18%, до 1,13 млрд кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,2 раза – до 6,45 млрд кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 53,2% (в январе-июле 2019 года – 53,3%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 32,7% (36,8%), ГЭС и ГАЭС – 5,1% (5,7%), блок-станций – 1,3% (1,1%), альтернативных источников – 7,6% (3,2%).

В июле 2020 года производство электроэнергии в ОЭС Украины снизилось на 0,9% (на 100,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 11,5 млрд кВт-ч.

Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2019 году сократилось на 3,4% (на 5,4 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 153,95 млрд кВт-ч. В том числе АЭС выработали 83 млрд кВт-ч (-1,7%), ГК ТЭС – 44,92 млрд кВт-ч (-6%), ТЭЦ и КУ – 10,86 млрд кВт-ч (-1,4%), ГЭС и ГАЭС – 7,87 млрд кВт-ч (-34,5%), блок-станции – 1,76 млрд кВт-ч (+16,8%), "зеленые" (ВЭС, СЭС, биомасса) – 5,54 млрд кВт-ч (рост в 2,1 раза).