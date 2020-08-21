Telegram-ботом "Киевгаза" пользуется каждый двадцатый клиент

Почти 77 тыс. раз киевляне передали показания счетчика газа через чатбот "Киевгаза" в сети Telegram за весь период его работы.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

KyivgazBot – это оперативный помощник, если нужно быстро решить вопросы, связанные с доставкой газа.

Вопросы, которые потребитель может решить через чат-бот, – это:

передать показания счетчика газа по всем лицевым счетам,

пересмотреть и загрузить историю начислений и оплат,

оплатить услугу доставки газа,

заказать вызов мастера для установки или ремонта газовых приборов,

узнать адрес нужного центра обслуживания или управления,

прочитать самые свежие новости компании.

В компании отмечают, что чат-бот прост в использовании – нужно лишь в ленте поиска Telegram ввести @KyivgazBot и нажать Start. Далее – выбрать нужную услугу.

"KyivgazBot поможет за несколько минут решить большинство вопросов, связанных с распределением газа. Если же клиент не нашел ответ на свой вопрос, то он может тут же, в Telegram, написать в службу поддержки @KyivgazSupport. Так, например, в период карантина к нам обращаются потребители с просьбой заключить договор, изменить количество зарегистрированных лиц или сделать корректировку показаний счетчика. Им не нужно идти в центр обслуживания – они отправляют сканкопию или фото необходимых документов. А наш специалист консультирует и вносит информацию в базу данных", – говорит начальник управления по работе с абонентами АО "Киевгаз" Людмила Гребещук.

Передавать показания счетчика газа нужно ежемесячно с 1 по 5 число. Это можно сделать также в Личном кабинете на сайте "Киевгаз", через автоответчик контакт-центра по телефонам (044) 495-04-04 и (097) 495-11-04 или отправить сообщение на электронную почту [email protected].

Основной сферой деятельности АО "Киевгаз" является распределение природного газа. Клиентами компании являются более 760 тыс. домовладений столицы, а также более 1,5 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Предприятие обслуживает 4,9 тыс. км газопроводов.

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