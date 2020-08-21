Telegram-ботом "Киевгаза" пользуется каждый двадцатый клиент
Почти 77 тыс. раз киевляне передали показания счетчика газа через чатбот "Киевгаза" в сети Telegram за весь период его работы.
Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.
KyivgazBot – это оперативный помощник, если нужно быстро решить вопросы, связанные с доставкой газа.
Вопросы, которые потребитель может решить через чат-бот, – это:
- передать показания счетчика газа по всем лицевым счетам,
- пересмотреть и загрузить историю начислений и оплат,
- оплатить услугу доставки газа,
- заказать вызов мастера для установки или ремонта газовых приборов,
- узнать адрес нужного центра обслуживания или управления,
- прочитать самые свежие новости компании.
В компании отмечают, что чат-бот прост в использовании – нужно лишь в ленте поиска Telegram ввести @KyivgazBot и нажать Start. Далее – выбрать нужную услугу.
"KyivgazBot поможет за несколько минут решить большинство вопросов, связанных с распределением газа. Если же клиент не нашел ответ на свой вопрос, то он может тут же, в Telegram, написать в службу поддержки @KyivgazSupport. Так, например, в период карантина к нам обращаются потребители с просьбой заключить договор, изменить количество зарегистрированных лиц или сделать корректировку показаний счетчика. Им не нужно идти в центр обслуживания – они отправляют сканкопию или фото необходимых документов. А наш специалист консультирует и вносит информацию в базу данных", – говорит начальник управления по работе с абонентами АО "Киевгаз" Людмила Гребещук.
Передавать показания счетчика газа нужно ежемесячно с 1 по 5 число. Это можно сделать также в Личном кабинете на сайте "Киевгаз", через автоответчик контакт-центра по телефонам (044) 495-04-04 и (097) 495-11-04 или отправить сообщение на электронную почту [email protected].
Основной сферой деятельности АО "Киевгаз" является распределение природного газа. Клиентами компании являются более 760 тыс. домовладений столицы, а также более 1,5 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Предприятие обслуживает 4,9 тыс. км газопроводов.
За дополнительной информацией можно обращаться:
- тел.: (096) 606-05-10
- е-mail: [email protected]
- сайт: https://kyivgaz.ua
- телеграм: https://t.me/kyivgaz_ua
- фейсбук: https://www.facebook.com/kyivgaz.ua
Будь ласка, зачекайте...
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