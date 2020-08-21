Лукашенко пригрозил заменить бастующих работников "Беларуськалия" украинскими шахтерами

Захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко заявил о возможности замены бастующих работников ОАО "Беларуськалий" шахтерами из других стран, в частности, из Украины.

Об этом Лукашенко заявил на встрече с коллективом агрокомбината "Дзержинский", передает БизнесЦензор со ссылкой на белорусское государственное информагентство БелТА.

"Что вы бастуете? Хорошо, бастуете – ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тыс. человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут – во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море – безработных", – заявил Лукашенко, комментируя забастовки на белорусских предприятиях.

При этом Лукашенко признал, что для его поддержки в Беларусь приехал ряд сотрудников пропагандистских телеканалов из России, которые, по его словам, работают бесплатно.

"Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения... Мы россиянам не платим вообще. Слушайте, неужели я для 6 или 9 человек не найду в России друзей, которые поддержат этих людей", – сказал Лукашенко.

Как сообщалось, 17 августа белорусские СМИ проинформировали об остановке всех шахт на "Беларуськалии" и объявлении рабочими забастовки. Сотрудники предприятия потребовали, в том числе, освободить Солигорск от отряда особого назначения в связи с утратой доверия граждан, привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании. Рабочие также потребовали признать президентские выборы недействительными и провести новые выборы.

Затем "Беларуськалий" несколько дней находился в состоянии частичной забастовки. Накануне стачечный комитет предприятия утверждал, что все рудоуправления ОАО "Беларуськалий" работают, но не в полном объеме, поскольку часть рабочих бастует.

Утром 19 августа на главной площади города Солигорска, где располагаются основные шахты калийного комбината, прошел митинг рабочих. Стачком "Беларуськалия" решил продолжить забастовку до выполнения требований бастующих. В тот же день администрация ОАО "Беларуськалий" сообщила о работе в плановом режиме всех семи рудников.

"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в стране, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания" (БКК).

В свою очередь БКК пообещала своим партнерам приложить все усилия по выполнению имеющихся договоренностей.