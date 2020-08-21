Цены на бензин и дизтопливо в крупных сетях АЗС выросли за неделю на 50-80 копеек за литр

Крупные сети АЗС в период с 17 по 21 августа повысили цены на бензины и дизельное топливо на 50-80 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, сети WOG и ОККО за неделю повысили цены на бензин и дизельное топливо на 50 копеек за литр. Последний раз эти розничные операторы повышали цены на бензин и дизтопливо в июле. Так, бензин А-92 и дизтопливо на АЗС ОККО и WOG подорожали с 24,99 до 25,49 грн/л, А-95 – с 25,99 до 26,49 грн/л.

На станциях SOCAR все виды топлива подорожали на 49 копеек: А-92 – до 25,98 грн/л, А-95 –до 26,98 грн/л, дизтопливо – до 25,98 грн/л.

В сети UPG на 80 копеек подорожали бензины – до 22,30 грн за литр А-92 и 23,30 – за А-95. Дизтопливо выросло в цене на на 50 коп. – лр 21,50 грн/л.

На заправках Shell, Glusco и "Катрал" цены на топливо выросли на 5-35 коп./л.

Читайте также: Кабмин повторно ввел пошлины на дизтопливо и сжиженный газ из России

На минувшей неделе розничные цены повысили практически все операторы, за исключением группы "Приват", которая за последних два месяца так и не отреагировала на рост цен.

Таким образом, разница между ценами бензинов на станциях "Привата" и мейджоров (в частности ОККО и WOG) выросла до 5,5 грн/л, дизтоплива – до 4,5 грн/л.