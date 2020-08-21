Киевский облсовет отказался от закупки школьных автобусов за 67 миллионов

Коммунальное учреждение Киевского облсовета "Сервисно-ресурсный центр" отменил два тендера на закупку 31 школьного автобуса (в том числе 22 - с местами для школьников с особыми потребностями) на общую сумму 66,73 млн грн.

Об этом сообщается на портале публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно объявлению, тендеры отменены в связи с "отсутствием дальнейшей потребности в закупке".

Тендер на поставку до конца текущего года девяти школьных автобусов на 16,906 млн грн был объявлен 14 июля с конечным сроком подачи заявок до 14 августа, аукцион был намечен на 18 сентября текущего года.

Еще один тендер на 22 автобуса (с местами для школьников с особыми потребностями) на сумму 49,82 млн грн облсовет объявил 16 июля, заявки должны были приниматься до 16 августа, аукцион – 21 сентября.

Автобусы должны были поставляться в Украинку (Киевской области). Однако уже 10 августа тендерный комитет принял решение отказаться от закупки. Один потенциальный участник тендера – ООО "Трак Бас" (Черкассы) просил внести в тендерную документацию изменения, которые были учтены заказчиком.

Как сообщалось, в конце ноября 2019 года правительство одобрило направление 1,9 млрд грн на реализацию комплексной госпрограммы улучшения качества образования в школах, в том числе ожидалось приобретение 430 новых автобусов для подвоза школьников в селах.

Автобусы малого класса в модификации "школьный" в Украине производят заводы корпораций "Эталон", "Богдан" и "УкрАВТО", а также "Черкасский автобус".