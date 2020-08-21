Офис Зеленского предложил выделить дополнительные средства из бюджета на строительство дорог

Офисе президента предлагает внести изменения в госбюджет на 2020 год с целью выделения дополнительных средств на строительство объездной дороги Николаева.

Об этом заместитель руководителя Офиса Кирилл Тимошенко заявил во время визита президента Владимира Зеленского в Николаевскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно сообщению, во время поездки Зеленский обсудил прос строительства объездной дороги с представителями предприятий морехозяйственного комплекса и судостроительной отрасли Николаева.

Народный депутат Давид Арахамия акцентировал внимание президента на том, что все грузовики, которые движутся дорогами области, так или иначе едут в порты, а строительство окружной дороги не могут начать уже почти 10 лет, и попросил поддержать финансирование строительства дороги. Он отметил, что проект уже есть.

"Проехавшись по городу и пригороду, я лично увидел, насколько Николаев загружен тяжеловесным транспортом, дороги разрушены. Поэтому понимаю необходимость строительства объездной дороги. Если у вас есть уже проект этой дороги, все подготовлено, то это может быть отдельным стратегическим инфраструктурным проектом. Мы такие проекты из каждой области, независимо от "Большого строительства", подготовим. Давайте этот проект поддержим", – сказал Зеленский.

В свою очередь заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко отметил, что "Укравтодор" уже разработал проект, а финансирование можно внести в проект изменений в бюджет, связанных с реализацией именно таких объектов. По словам Тимошенко, законопроект №3991 уже зарегистрирован и в начале сентября его будут рассматривать в Верховной Раде.

Напомним, в целом в 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине уже предусмотрено рекордные 113 млрд грн, в том числе 20 млрд грн одолженных под госгарантии, а 35 млрд грн "Укравтодор" получит из средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. Еще 62 млрд грн выделены из Дорожного фонда.