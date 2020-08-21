Словения ввела обязательную двухнедельную самоизоляцию для украинцев

Правительство Словении приняло решение с целью предотвращения распространения инфекционного заболевания Covid-19, согласно которому Украина с 21 августа попала в "красный список" стран.

Согласно постановлению правительства страны, теперь украинцы по прибытию в Словению должны пройти двухнедельную самоизоляцию, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"14-дневный карантин установлен для всех лиц, въезжающих в Словению, которые имеют постоянное или временное проживание в странах, включенных в красный список, а также для всех лиц, независимо от гражданства или страны проживания, которые прибывают в Словению из этих стран", – сказано в сообщении правительства Словении.

Всего в "красном списке" Словении оказались 74 страны, в том числе соседняя Хорватия. Другие соседние страны – Венгрия, Италия и Австрия – находятся в "зеленом списке" Словении.

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Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Украины Кулеба назвал 38 стран, куда могут въезжать украинцы: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан, Болгария, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.



