Польша запретила авиарейсы в 63 страны

Польша расширила список стран, из которых временно запрещены авиарейсы, с 45 до 63 стран из-за изменения ситуации с распространением коронавируса.

Соответствующее решение приняло правительство страны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Среди стран, которые попали в "красный список" - Бельгия, Испания, Монако, Мальта и Албания, Черногория, Босния и Герцеговина, Албания, Косово, Северная Македония, княжество Андорра, Мальта, Сан-Марино, Молдова, США.

В то же время Сербия, Россия и Китай в него не вошли.

Новые ограничения начнут применяться с 26 августа и будет действовать до 8 сентября, после чего их могут пересмотреть.