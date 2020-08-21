Польша запретила авиарейсы в 63 страны
Польша расширила список стран, из которых временно запрещены авиарейсы, с 45 до 63 стран из-за изменения ситуации с распространением коронавируса.
Соответствующее решение приняло правительство страны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.
Среди стран, которые попали в "красный список" - Бельгия, Испания, Монако, Мальта и Албания, Черногория, Босния и Герцеговина, Албания, Косово, Северная Македония, княжество Андорра, Мальта, Сан-Марино, Молдова, США.
В то же время Сербия, Россия и Китай в него не вошли.
Новые ограничения начнут применяться с 26 августа и будет действовать до 8 сентября, после чего их могут пересмотреть.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль