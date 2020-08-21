Власти Мариуполя потратят 280 миллионов на реконструкцию парка

Мариупольское коммунальное предприятие зеленого строительства объявило тендер на осуществление проекта "Мероприятия по озеленению, а именно: реконструкция парка культуры и отдыха им. Н.А. Гурова, пр. Металлургов, 148, в Кальмиусском районе Мариуполя" (без электроснабжения) ожидаемой стоимостью 280,23 млн грн с НДС.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 20 сентября, аукцион запланирован на 26 октября.

Договором предусмотрен аванс в размере 50% стоимости работ.

Как сообщалось, ранее КП "Городское управление капитального строительства" Мариупольского городского совета Донецкой области 11 августа по результатам тендеров заключило два договора с ООО "Основа" на капитальный ремонт админздания исполкома горсовета и Дворца культуры металлургов на общую сумму 201,23 млн грн.