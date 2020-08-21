Португалия возобновила авиасообщение с 12 странами за пределами ЕС
Португалия возобновила авиасообщение с 12 странами за пределами Евросоюза с благоприятной эпидемиологической обстановкой.
Об этом сообщает портал SchengenVisaInfo, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщается, регулярные рейсы из Португалии осуществляются в страны Евросоюза и Шенгенской зоны, Великобританию и еще 12 государств за пределами ЕС - Австралию, Канаду, Китай, Южную Корею, Грузию, Японию, Марокко, Новую Зеландию, Руанду, Таиланд, Тунис и Уругвай.
Путешественники из этих 12 стран должны предъявить отрицательный тест на COVID-19. Граждане всех прочих государств, могут въезжать в Португалию только при наличии серьезных оснований - учеба, воссоединение семьи, лечение.
"Чтобы туристы были спокойны в поездке, правительство Португалии ввело маркировку Clean & Safe для отелей, ресторанов, туристических объектов и организаций по прокату автомобилей. Наличие такой эмблемы говорит о том, объект соответствует национальным правилам здравоохранения", - пишет SchengenVisaInfo.
Благодаря введению этой системы Португалия первой получила сертификат "Safe Travels" ("Безопасные путешествия") от Всемирного совета по туризму и путешествиям.
Ранее в стране также ввели систему страхования для туристов, которая покрывает лечение COVID -19.
В Португалии по состоянию на 21 августа зарегистрировано почти 55 тыс. случаев коронавируса, выздоровело свыше 40 тыс. человек, скончалось 1,8 тыс. За последние сутки зафиксировано почти 300 новых случаев заболевания.
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