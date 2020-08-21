"Укрзализныця" закрыла движение поездов из Черновцов

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на железнодорожных станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов с 00:01 24 августа будет закрыта продажа билетов, а поезда, следовавшие из Черновцов, изменят маршрут.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

Так, с 24 августа этого года на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет делать только высадку пассажиров.

В то же время с отправлением с указанных станций не будут продаваться проездные документы на поезда №702/701 Львов - Черновцы, №136/135 Черновцы - Одесса, №7/8 Киев - Черновцы, №117/118 Киев - Черновцы, №98/97 Ковель - Киев, №46/45 Ужгород - Лисичанск, №88/87 Ковель - Новоалексеевка, №122/121 Николаев - Ровно, №232/231 Геническ - Ивано Франковск.

Также из-за эпидемических ограничений изменится маршрут следования поездов из и в Черновцы.

Так, поезда №8/7 Черновцы - Киев, №136/135 Черновцы - Одесса, №702/701 Черновцы - Львов вместо станции Черновцы будет отправляться со станции Снятын, а поезд №118/117 Черновцы - Киев – со станции Новоселица.

"Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, накануне Государственная комиссия ТЭБ и ЧС под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля на внеочередном заседании пересмотрела уровни эпидемической опасности распространения COVID-19, которые начнут действовать с 24 августа сроком на 2 недели.

Согласно решению комиссии, к красной зоне будут отнесены: