Мариуполь начал внедрять единый электронный билет в общественном транспорте

Мариуполь с 18 августа начал внедрять Национальный муниципальный транспортный процессинг в рамках создания государственным предприятием "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности" Министерства инфраструктуры для введения единого электронного билета SmartTicket в общественном транспорте города

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

"Мы продолжаем работу по внедрению единого е-билета на все виды транспорта. Очень рад, что Мариуполь одним из первых начал эту работу и продемонстрировал инициативу. С 18 августа в городе стартовал проект по внедрению Национального муниципального транспортного процессинга", - отметил Криклий.

Тогда же была проведена первая рабочая встреча под председательством заместителя городского головы Мариуполя Сергея Захарова и при участии представителей Отраслевого центра цифровизации и кибербезопасности, на котором были определены этапы запуска проекту единого муниципального билета в городе, аспекты перевозки льготных категорий граждан в рамках такого проекта, интеграция Национального муниципального транспортного процессинга с существующими транспортными системами города, а также методы оплаты проезда в городском транспорте.